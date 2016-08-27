德甲》開幕戰殺紅眼 拜仁慕尼黑6球大勝文達不萊梅

〔體育中心／綜合報導〕2016-17年德甲聯賽，昨晚進行開幕戰，拜仁慕尼黑主場迎戰文達不來梅。在阿隆索（Xabi Alonso）世界波先下一城，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）上演帽子戲法之下，拜仁慕尼黑以6：0大勝。

萊萬多夫斯基。（路透社）

賽前拜仁慕尼黑在德甲對文達不來梅寫下11連勝，贏球後追平德甲兩隊間連勝紀錄（對上司圖加特、佛萊堡、紐倫堡的12連勝）。兩隊近7次德甲交手，拜仁慕尼黑得失球為34：3，近4場比賽都完封文達不來梅。

第9分鐘，阿隆索在門前凌空抽射破門，拜仁慕尼黑很快地以1球領先。面對拜仁慕尼黑強大的攻勢，文達不萊梅毫無招架之力。

第13分鐘，里貝里（Franck Ribery）左路長傳，萊萬多夫斯基突破禁區左側，在門前小角度推射得手，比數變成2：0。

下半場開始後不到1分鐘，穆勒（Thomas Muller）右路傳中，助攻萊萬多夫斯基射門得分。第66分鐘，拉姆（Philipp Lahm）右路與穆勒配合，穆勒回傳給拉姆射門得分。第73分鐘，拉姆與穆勒再度配合短傳，這次交給里​​貝里在12碼罰球點附近推射入網，比數這時候來到5：0。

第77分鐘，文達不萊梅剛換上場的艾格斯坦（Maximilian Eggestein）禁區內拉倒拉菲尼亞（Rafinha），裁判吹12碼罰球。萊萬多夫斯基主罰踢進左下角，終場拜仁慕尼黑以6：0擊敗文達不萊梅，取得本季德甲首勝。