NBA》禪師好後悔 當年與小牛交易錯過他

〔體育中心／綜合報導〕尼克隊總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson）前不久接受採訪，並回憶當初那筆包括錢德勒（Tyson Chandler）的交易，他表示自己最大的錯誤就是沒能得到前鋒克勞德（Jae Crowder）。

傑克森認為克勞德（右）無法從安東尼（左）下場休息時得到多少上場機會。（資料照，法新社）

2014年成為尼克隊總裁後，傑克森在那年夏天與小牛隊達成交易，尼克隊送出錢德勒與費爾頓（Raymond Felton），換回戴倫伯（Samuel Dalembert）、卡德隆（Jose Calderon）、拉金（Shane Larkin）、艾靈頓（Wayne Ellington）與一個第2輪選秀籤。

「我認為那是我來到尼克隊後最後悔的其中一件事，」傑克森說，「當時那筆交易小牛隊還送出本來要給塞爾提克隊的2輪選秀籤。與波士頓的談判裡，我得到1次選擇機會：留下第2輪籤，或是收下在小牛隊没空間的​​克勞德。」

傑克森接著說：「我很喜歡克勞德，但當時我認為他在安東尼（Carmelo Anthony）之後，很難得到上場機會，所以我選擇那個2輪籤。後來我們用這支籤選中厄利（Cleanthony Early）。儘管厄利很有潛力，我當時還是應該選擇克勞德。無論如何，對我們來說，發生錯誤也是學習成長的一部分。」

後來克勞德在2014年12月小牛隊得到朗多（Rajon Rondo）的交易中，被送到塞爾提克隊。上季克勞德打出生涯年，在73場例行賽、上場時間31分鐘內，得到14.2分、5.1籃板、1.8助攻、1.7抄截，各項數據都寫下個人新高。