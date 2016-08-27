NBA》不畏懼勇士夢幻隊 Kobe：我會盡全力擊敗他們

布萊恩（左）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏最大咖球星「雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）離開雷霆加盟勇士，將與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）組成夢幻陣容。對此，本季風光退休的湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）表示，為他感到開心，他不認為杜蘭特此舉有什麼不對，作為對手應該要想盡辦法擊敗他們。

「我為杜蘭特感到開心，他相當滿意自己的選擇。」布萊恩近日上「The Jim Rome Show」電視節目說道，做為一個競爭者，如果是他的話，他不在乎對手有多少多麼厲害的球員，他會想辦法擊敗他們。