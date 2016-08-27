MLB》洋基驚奇菜鳥狂轟 這項紀錄百年首見
2016/08/27 10:03
〔體育中心／綜合報導〕洋基菜鳥桑契茲（Gary Sanchez）今天對金鶯隊再開轟，成為大聯盟自從1920年正式列入打點紀錄後、第一位單季前20場比賽達成10轟、20打點的菜鳥。
23歲菜鳥桑契茲，去年在大聯盟出賽2場，今年在5月14日短暫出賽1場，8月4日開始固定先發，今天他轟出本季第10號全壘打，成為史上第3快達成10轟的菜鳥（22場），只有1966年史考特（George Scott）與今年「故事哥」史托利（Trevor Story）的21場比他快。
洋基菜鳥。（美聯社）
相關新聞
- MLB Live》皇家暫時領先 王建民牛棚待命
- MLB》開季與建仔護牛棚 達菲今成賽揚大熱門
- MLB》與拉克羅伊一起被交易 遊騎兵投手酒駕遭逮
- 金牌美技+神鬼牛棚 皇家猛追外卡
- MLB》御用捕手被交易 克蕭錯愕哭哭
推薦新聞
-
MLB Live》皇家6：3紅襪 王建民連休2場2016/08/27 10:35
-
NBA》七六人爵士交易 馬歇爾換東家馬上被炒2016/08/27 10:26
-
MLB》洋基驚奇菜鳥狂轟 這項紀錄百年首見2016/08/27 10:03
-
NBA》不畏懼勇士夢幻隊 Kobe：我會盡全力擊敗他們2016/08/27 09:43
-
MLB》開季與建仔護牛棚 達菲今成賽揚大熱門2016/08/27 09:01