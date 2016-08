MLB》洋基驚奇菜鳥狂轟 這項紀錄百年首見

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洋基菜鳥桑契茲(Gary Sanchez)今天對金鶯隊再開轟,成為大聯盟自從1920年正式列入打點紀錄後、第一位單季前20場比賽達成10轟、20打點的菜鳥。

23歲菜鳥桑契茲,去年在大聯盟出賽2場,今年在5月14日短暫出賽1場,8月4日開始固定先發,今天他轟出本季第10號全壘打,成為史上第3快達成10轟的菜鳥(22場),只有1966年史考特(George Scott)與今年「故事哥」史托利(Trevor Story)的21場比他快。

洋基菜鳥。(美聯社)