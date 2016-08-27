MLB》洋基驚奇菜鳥狂轟 這項紀錄百年首見

2016/08/27 10:03

〔體育中心／綜合報導〕洋基菜鳥桑契茲（Gary Sanchez）今天對金鶯隊再開轟，成為大聯盟自從1920年正式列入打點紀錄後、第一位單季前20場比賽達成10轟、20打點的菜鳥。

23歲菜鳥桑契茲，去年在大聯盟出賽2場，今年在5月14日短暫出賽1場，8月4日開始固定先發，今天他轟出本季第10號全壘打，成為史上第3快達成10轟的菜鳥（22場），只有1966年史考特（George Scott）與今年「故事哥」史托利（Trevor Story）的21場比他快。

洋基菜鳥。（美聯社）

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