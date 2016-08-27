NBA》七六人爵士交易 馬歇爾換東家馬上被炒
2016/08/27 10:26
〔體育中心／綜合報導〕七六人隊與爵士隊在台灣時間今天完成一筆小交易，七六人隊送出控衛馬歇爾（Kendall Marshall），爵士隊則送出中鋒普雷斯（Tibor Pleiss）、2個未來的第2輪選秀籤以及現金。完成交易之後爵士隊立刻裁掉馬歇爾，因為馬歇爾的合約（200萬美元）將從明天開始轉為受保障。
馬歇爾（右）。（資料照，歐新社）
普雷斯是2010年第2輪選秀會被籃網隊選中，簽約權在後來的幾年內經過老鷹、雷霆到了爵士隊手中。2015年7月，他從歐洲來加盟爵士隊，但是他在NBA的表現差強人意。
普雷斯。（資料照，USA Today）
馬歇爾是2012年的第1輪第13順位新秀，生涯曾效力過太陽、湖人、公鹿、七六人等隊。2014-15年，效力公鹿隊的馬歇爾膝蓋十字韌帶受傷，在這之前他的表現還不錯。
由於馬歇爾是8月底被裁掉，這使得他想得到一份受保障合約的難度大大增加。但是聯盟內的一些總管仍相信有球隊會簽下馬歇爾。
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