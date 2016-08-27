紐黑文女網賽》扳倒頭號種子 莊佳容連2年爭冠

莊佳容挺進女雙冠軍戰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美網大滿貫暖身的紐黑文女網賽，女雙8強擊敗謝淑薇的莊佳容今天與烏克蘭搭檔邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko ），以6：3、5：7、10：7，擊敗大會第一種子，哈薩克女將雪芙朵娃（Yaroslava Shvedova）／匈牙利好手芭波絲（Tímea Babos）組合，連續2年闖進冠軍戰。

莊佳容賽後表示，與搭檔合作的感覺越來越好 感謝她幫忙解除保分壓力，明天將盡力及盡情享受比賽，莊佳容明天將對上大會第二種子，印度米爾莎（Sania Mirza）／羅馬尼亞尼柯拉絲古（Monica Niculescu）組合。