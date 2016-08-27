MLB》牛棚連41.1局無失分 皇家近12場11勝

皇家牛棚。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕皇家今作客紅襪，首局靠著哈斯默（Eric Hosmer）與戈登（Alex Gordon）雙轟攻下5分，雖然牛棚連續無失分局數停在41.1局，但皇家最終仍以6：3擊敗紅襪，近12場狂勝11場。

皇家首局面對蝴蝶球投手萊特（Steven Wright），單局狂敲4安打，包括哈斯默的3分砲、戈登2分砲。萊特此役總計先發6局，被敲7安，失掉5分。

皇家先發甘迺迪（Ian Kennedy）首局也被敲3安失掉1分，但他守住接下來4個半局，6局下才又遭遇亂流，紅襪佩卓亞（Dustin Pedroia）的適時安打再讓他失掉第2分。

不過，皇家牛棚再度發威，楊恩、弗林接手2.2局都沒失分。9局下，彼得（Peter Moylan）上場被敲2安，皇家緊急派上賀雷拉，雖然讓老爹擊出超關鍵的雙殺打，仍被貝茲（Mookie Betts）敲適時安打，連續無失分紀錄停在41.1局。不過，賀雷拉最終仍奪下本季第10次救援成功。

皇家近12場狂勝11場後，目前以67勝61敗暫居美聯中區第3，落後龍頭印地安人6場，美聯第二席外卡則落後3場。