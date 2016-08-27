MLB》王建民有功 皇家牛棚寫50年紀錄
2016/08/27 10:50
王建民在牛棚連續無失分期間貢獻5局。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕皇家牛棚今天將連續無失分紀錄延續至41.1局，可惜最終被紅襪在9局下攻分破功，雖無緣打破奧克蘭運動家前身堪薩斯運動家1966年締造的連44局，但仍是50年來最長的連續無失分紀錄。
皇家先發甘迺迪今先發5.1局退場，楊恩、弗林先守住2.2局，但彼得9局下登板被敲2安，皇家固然派上終結者賀雷拉救火，仍被貝茲（Mookie Betts）敲適時安掉分，紀錄停在41.1局。
皇家牛棚自從8月11日後，整整超過2週無失分，今天以41.1局超越2002至2003年巨人隊跨季39.1局的紀錄，可惜沒能挑戰1966年紀錄。王建民在這段期間貢獻5局，無失分。
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