奧運名額應以選手優先 他嘆：又不是行政人員要比賽

談謝淑薇退賽風波，黃啟煌認為，國內長期以行政人員為核心，但經費應是以選手教練為優先。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔即時新聞／綜合報導〕我國網球好手謝淑薇因不滿教練遴選機制與長期以來待遇不公，在與中華奧會副主席蔡賜爵發生衝突後憤而退賽，讓國內體育協會充斥許多弊病的問題浮上檯面。前體委會副主委黃啟煌對此表示，國家代表隊的經費應該優先給予選手和教練，畢竟「又不是行政人員要去比賽。」

根據《風傳媒》報導，黃啟煌談到，雖然他對謝淑薇的公開言論不是很贊同，但以謝淑薇這類單人項目的選手來說，選手被選為國手，他的教練就應該順理成章成為國家隊教練。

他提到，每屆奧運都有教練名額限制，誰能成為正選固然要交由制度處理，但只要透過所謂的P卡（為私人教練、候補運動員、培訓員所用，除了不能住選手村，不能進比賽場地指導外，其餘權力都和教練相同），即使沒有成為正選教練，還是能隨隊出征，只要讓較晚出賽項目的P卡讓給前面項目的選手教練使用即可。

黃啟煌認為，假設有些人不用跟著去奧運，可能就不會有後來謝淑薇的紛爭。且除了P卡以外，也能透過單日申請名額或其它方式保障選手權益。「又不是行政人員要比賽」，強調名額應該以選手為優先，但國內卻長期以行政人員為核心，這樣的做法是可以調整的。