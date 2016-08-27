加拿大女子公開賽》艾莉雅第2回合躍居領先 台將李旻、程思嘉進決賽
2016/08/27 10:46
李旻。（資料照，記者趙新天攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕加拿大太平洋鐵路女子公開賽於台灣時間今天上午打完第2回合，泰國女將艾莉雅飆出64桿，以總計132桿躍居領先。
艾莉雅這回合抓了8個博蒂，無柏忌完美演出，不僅從原本並列第9一舉攻上領先位置，還取得3桿領優勢。
艾莉雅。（今日美國）
北愛爾蘭的梅鐸和南韓田仁智同以135桿並列第2；南韓的崔琦拉、金世英、金孝周、許敏姬，和韓裔紐西蘭球后高寶璟，同以136桿並列第4。
台灣女將李旻這回合表現出色，打出6個博蒂、無柏忌的66桿，以總計139桿並列20名。程思嘉則靠著第8洞短洞抓鳥，以平盤72桿作收，總計143桿剛好跨過晉級線。
徐薇淩打下1個老鷹、3個博蒂和3個柏忌的70桿，總計145桿並列89名。曾雅妮則以71桿完賽，總計147桿並列113名，兩人未能晉級決賽。
程思嘉。（資料照，記者趙新天攝）
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