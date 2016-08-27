桌球》福原愛吃東北菜 「在日本能吃到也太幸福了」
2016/08/27 10:52
〔體育中心／綜合報導〕日本女子桌球選手福原愛昨天（26日）與陪練金惠美一起在日本吃東北菜。福原愛上傳一張飯桌的照片，上面有燒烤還有涼皮，她也嘴饞的表示要先吃，不能上網更新動態。
福原愛。（取自福原愛微博）
福原愛過去曾為了練球，到中國東北生活很長一段時間，也因此會說中文並習慣東北的飲食文化。「今天好像回到了東北，在日本還可以吃到東北菜色，也太幸福了吧！我要瘋掉了。」
福原愛與陪練金惠美。（取自福原愛微博）
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