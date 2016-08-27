MLB》駐美代表高碩泰 紅襪球場投出快速直球
2016/08/27 11:02
在波士頓代表處處長賴銘琪安排下，台北駐美代表高碩泰今晚在主場為「皇家隊」與「紅襪隊」之戰開球。（波士頓辦事處提供）
［駐美特派員曹郁芬／華府報導］台灣之光王建民所屬的「皇家隊」今晚出戰波士頓「紅襪隊」主場。王建民雖未上場，自小是體育健將的台北駐美代表高碩泰卻受邀擔任貴賓，在為兩隊比賽開球時投出一記快速直球，贏得滿場掌聲。
在波士頓代表處處長賴銘琪安排下，台北駐美代表高碩泰今晚在主場為「皇家隊」與「紅襪隊」之戰開球。（波士頓辦事處提供）
台灣棒球球星在美闖出名號，在台北駐波士頓處長賴銘琪安排下，高碩泰利用轄訪時為王建民所屬的堪薩斯「皇家隊」與「紅襪隊」之戰開球。身手犞健的高碩泰不負眾望在波士頓芬威球場（Fenway Stadium）投出快速直球，也是一記外交好球。受邀觀禮的有麻州眾議員陳德基，高碩泰二十六日也拜訪了麻州州長貝克。
在波士頓代表處處長賴銘琪安排下，台北駐美代表高碩泰今晚在主場為「皇家隊」與「紅襪隊」之戰開球。（波士頓辦事處提供）
高碩泰當晚身著地主紅襪隊球衣開球，大會司儀特別介紹他是頭號棒球迷，也是台灣駐美國的最高層級外交官員，致力強化兩國之間的交流與友誼。高碩泰熱愛運動，網球丶高爾夫球、棒球及壘球都是好手，當他投出快速直球，全場觀眾報以熱烈掌聲。
高碩泰在台灣求學期間一直參與棒球運動，歷任台北太平國小、大同國中、建國高中、臺灣大學、政治大學棒球校隊隊長。他與同樣熱愛運動的夫人宋小芬則因籃球而結緣。
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