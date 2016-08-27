NBA》詹皇想超越喬丹？ 巴克利：還沒超越Kobe與鄧肯

2016/08/27 11:40

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星、TNT球評巴克利（Charles Barkley）在費城上電臺節目時接受訪談，提到詹姆斯（LeBron James）與他曾說過追趕喬丹（Michael Jordan）的話。巴克利認為，詹姆斯目前距離喬丹還有很長的路要走。

巴克利。（資料照，USA Today）

巴克利說：「我唯一的問題是，他是如何超越Kobe與鄧肯（Tim Duncan）的？還沒有呢。」

巴克利也列出自己心目中的歷史前5球員，分別是喬丹、羅伯森（Oscar Robertson）、羅素（Bill Russell）、張​​伯倫（Wilt Chamberlain）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並表示這排名永遠不會變。對於Kobe與鄧肯，巴克利把他們分別排在第6與第7，接下來才排到詹姆斯。

最後巴克利下結論：「如果他（詹姆斯）能多贏幾次總冠軍，那他當然能與這些人相提並論，但他現在還有很長的路要走。」

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