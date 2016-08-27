MLB》馬林魚逆轉勝 朗神、羅德尼拉弓慶祝
2016/08/27 14:23
朗神與羅德尼一同「拉弓」慶祝。（擷取羅德尼推特）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天靠著強森（Chris Johnson）9局下的再見安打，終場以7：6逆轉氣走教士。賽後奪下本季第2勝的終結者羅德尼（Fernando Rodney）在推特貼出與42歲日籍球星鈴木一朗 「拉弓射月」的慶祝動作，畫面相當逗趣。
鈴木一朗此役以代打上場，獲得1次保送，鈴木一朗目前已累積3009安，距離紅襪名人堂球星博格斯（Wade Boggs）的3010安，只差1支。
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