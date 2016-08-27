中職》Uni-girls Junior徵選正妹召集 20強10月登台演出

參賽者持徵選證書拍照合影。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕2016年統一獅Uni-girls Junior選秀活動自全台各地累積1043名選手參賽，8月9日完成書審，最終選出100名入選者參加今日第二階段複賽，本次活動將在9月2日公布20強入選名單，10月1日進行網路投票，20強於10月8日例行賽台南球場首次登場演出。

今（27）日Uni-girls Junior選秀活於台北內湖展開，邀請知名舞蹈老師藍波及廣告導演李哲光加入複賽評審團隊，原本在初賽評審的製作人周志偉、導演陳主訓、統一超商黃薇如經理以及統一企業劉皆德經理也再次參與本次評審工作。

評審團陣容龐大。（球團提供）

評審團陣容龐大。（球團提供）

統一獅凃忠正董事長與蘇泰安總經理也特別到現場為參賽選手們加油打氣，同時慰勞評審們的辛勞。凃忠正表示，「百人面試複賽將以外型條件、口條發聲、才藝表演、舞台魅力來進行總評分，預計在百人當中評選出20位進行下一階段的專業級培訓課程，於11月5日進行決賽。」

蘇泰安總經理表示：「這次參賽選手都很優秀，選出的20位選手將在10/8統一獅主場表演，期待她們能成為新一代亮麗UGJ。」新加入的評審藍波老師則說：「我很開心也很期待，用我的專業來幫助這些有夢想的參賽者。年輕總有無限可能，相信今天的參賽者因為勇敢追求夢想，也將迎接不一樣的人生。」

活動有許多讓人眼睛為之一亮的參賽選手，有氣質出眾的城市小姐李昀洳、外型亮麗的中美混血兒蔡翎麗、台藝大舞蹈系游于萱以及體操選手柳雅云，更是在才藝表演時就吸引評審的目光。游于萱選手表示：「很榮幸能參加這次比賽讓我學習到很多寶貴的經驗，也希望自己未來有機會能加入統一獅Uni Girls到球場展現熱情帶動球迷，也期待可以拍統一企業的廣告」。

任何活動詳情請參考活動官方網站:https://2016unigirls.sp88.tw/。

參賽者林佳瑩及鍾采霓。（球團提供）

參賽者體操選手柳雅云。（球團提供）

台藝大舞蹈系參賽者游于萱。（球團提供）

台藝大舞蹈系參賽者游于萱。（球團提供）

參賽者劉乙臻。（球團提供）

參賽者蔡翎麗是中美混血兒，外型亮麗。（球團提供）

參賽者魏凱芃。（球團提供）