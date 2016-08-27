三花TPGA錦標賽》許智傑第5洞吞雙柏忌 詹世昌第3回合續保領先

三花TPGA錦標賽第3回合，詹世昌以71桿完賽，總計206桿繼續領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕三花TPGA錦標賽的領先者詹世昌，今天在第3回合雖只繳出71桿，但主要競爭者都沒打好，讓他繼續拉大差距，3回合打完總計206桿，明天將帶著4桿領先優勢出發。

詹世昌今天出發之後在第1洞長洞就吞了雙柏忌，當時同組的許智傑打下博蒂，逆轉領先。但許智傑沒能站穩首席，阿昌在第3、4洞連抓博蒂追平，許智傑在第5洞吞下雙柏忌，又讓詹世昌搶回領先。

許智傑這回合最後以74桿完賽，總計210桿和王偉倫並列第2。王偉倫今天也繳出71桿。

三花TPGA錦標賽，許智傑以3回合總計210桿並列第2。（記者趙新天攝）

林文科、李卓全、李玠柏和簡佑賢同以211桿並列第4。李卓全今天打出68桿，是前4名7位選手中表現最好的1位。

今天稍早，年輕好手李家豪在標準桿5桿的第4洞打下罕見的「雙鷹」，他以木桿開球之後，第2桿剩183碼，拿7號鐵桿攻向果嶺，這球十分幸運地進洞口，打下雙鷹，他很高興在高球生涯首次打出雙鷹，稍感遺憾的是沒有任何額外獎勵，「如果第5洞打一桿進洞才有獎金。」

TPGA賽事裡，上次出現「雙鷹」是兩年前，同樣在TPGA錦標賽，曾塏荃在全國花園球場第3洞第2桿就進洞，打下雙鷹。另外，王偉倫轉職業之前，也曾在2013年的科技盃公開賽，於新豐球場打出雙鷹。

三花TPGA錦標賽第3回合，詹世昌短桿攻向第18洞果嶺。他以總計206桿繼續領先。（記者趙新天攝）

李家豪在林口球場第4洞，拿7號鐵桿，幸運打出雙鷹。（記者趙新天攝）

三花TPGA錦標賽，王偉倫以3回合總計210桿並列第2。（記者趙新天攝）

前職棒兄弟隊三壘手王金勇，到林口球場觀看職業高爾夫賽事。（記者趙新天攝）