中職Live》郭峻偉生涯首轟 獅1分落後
2016/08/27 18:47
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
獅
|
4
|
1
|
0
|
2
|
|
|
|
|
|
7
|
6
|
0
|
猿
|
2
|
2
|
4
|
|
|
|
|
|
8
|
9
|
0
第四局
4上，郭峻偉左外野陽春砲，生涯首轟出爐，黃恩賜車布邊安打上三壘，並在林志祥滾地球送回，獅追回2分，7：8落後一分。
第三局
3下，王柏融、林泓育連續安打攻占一三壘，朱育賢左外野二壘安打，帶有1分打點，追平，陳俊秀3分砲，一棒逆轉比數，也打退先發廖文揚，猿8：5領先。
陳俊秀3分砲助桃猿逆轉。（記者方賓照攝）
陳俊秀3分砲助桃猿逆轉。（記者方賓照攝）
第二局
2下，郭修延右外野三壘安打，陽耀勳左外野2分砲，Lamigo追到4：5一分落後而已。
陽耀勳開轟追到1分差。（記者方賓照攝）
2上，黃恩賜左外野二壘安打，在隊友滾地球推進三壘，羅國龍中外野帶有1分打點安打，統一5：2領先。
第一局
1下，陽耀勳安打，林智平四壞保送，廖文揚於王柏融打席投出暴投送回1分，接著再次保送，無人出局一三壘，林泓育游擊方向滾地球被策動雙殺，三壘跑者回壘，猿追成2：4。
1上，林志祥安打，王溢正3次保送擠回1分，緊接著蘇智傑中外野安打，帶有2分打點，鄭鎧文高飛犧牲打，統一4：0領先。
無獨有偶，廖文揚首局控球亦不穩。（記者方賓照攝）
無獨有偶，廖文揚首局控球亦不穩。（記者方賓照攝）
林志祥回本壘得分。（記者方賓照攝）
蘇智傑敲出安打。（記者方賓照攝）
蘇智傑敲出安打。（記者方賓照攝）
Lamigo先發投手王溢正首局逢亂流。（記者方賓照攝）
Lamigo先發投手王溢正首局逢亂流。（記者方賓照攝）
先發打序
|
統一獅
|
棒次
|
Lamigo桃猿
|林志祥 2B
|
1
|
陽耀勳 RF
|羅國龍 CF
|
2
|
林智平 3B
|
陳鏞基 3B
|
3
|
王柏融 LF
|
高國慶 1B
|
4
|
林泓育 C
|
劉芙豪 RF
|
5
|
朱育賢 1B
|
蘇智傑 DH
|
6
|
陳俊秀 DH
|
鄭鎧文 LF
|
7
|
鍾承祐 CF
|
郭峻偉 C
|
8
|
林承飛 SS
|
黃恩賜 SS
|
9
|
郭修延 2B
|
廖文揚
|
先發投手
|
王溢正
相關新聞
- 中職》Uni-girls Junior徵選正妹召集 20強10月登台演出
- 林志祥 挑戰單季10轟
- 猿隊盜壘前4名 洪總：指令大多我下的
- 羅國麟單局3暴傳 葉總傳授平常心
- 帶出上百職棒球員 台灣傳奇總教頭驚傳逝世
推薦新聞
-
中職》逾一週未登板 陳禹勳練投當實戰2016/08/27 18:19
-
中職》梁詠琪開球失投 自認已很滿意2016/08/27 17:53
-
中職》Uni-girls Junior徵選正妹召集 20強10月登台演出2016/08/27 16:27
-
MLB》再見背靠背紅不讓！太空人氣走光芒（影音）2016/08/27 12:58
-
MLB》賽爾燃燒120球飆14K 悲情吞下2度完投敗2016/08/27 12:13