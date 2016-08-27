中職Live》郭峻偉生涯首轟 獅1分落後

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 4 1 0 2 7 6 0 猿 2 2 4 8 9 0

第四局

4上，郭峻偉左外野陽春砲，生涯首轟出爐，黃恩賜車布邊安打上三壘，並在林志祥滾地球送回，獅追回2分，7：8落後一分。

第三局

3下，王柏融、林泓育連續安打攻占一三壘，朱育賢左外野二壘安打，帶有1分打點，追平，陳俊秀3分砲，一棒逆轉比數，也打退先發廖文揚，猿8：5領先。

陳俊秀3分砲助桃猿逆轉。（記者方賓照攝）

陳俊秀3分砲助桃猿逆轉。（記者方賓照攝）

第二局

2下，郭修延右外野三壘安打，陽耀勳左外野2分砲，Lamigo追到4：5一分落後而已。

陽耀勳開轟追到1分差。（記者方賓照攝）

2上，黃恩賜左外野二壘安打，在隊友滾地球推進三壘，羅國龍中外野帶有1分打點安打，統一5：2領先。

第一局

1下，陽耀勳安打，林智平四壞保送，廖文揚於王柏融打席投出暴投送回1分，接著再次保送，無人出局一三壘，林泓育游擊方向滾地球被策動雙殺，三壘跑者回壘，猿追成2：4。

1上，林志祥安打，王溢正3次保送擠回1分，緊接著蘇智傑中外野安打，帶有2分打點，鄭鎧文高飛犧牲打，統一4：0領先。

無獨有偶，廖文揚首局控球亦不穩。（記者方賓照攝）

無獨有偶，廖文揚首局控球亦不穩。（記者方賓照攝）

林志祥回本壘得分。（記者方賓照攝）

蘇智傑敲出安打。（記者方賓照攝）

蘇智傑敲出安打。（記者方賓照攝）

Lamigo先發投手王溢正首局逢亂流。（記者方賓照攝）

Lamigo先發投手王溢正首局逢亂流。（記者方賓照攝）

先發打序

統一獅 棒次 Lamigo桃猿 林志祥 2B 1 陽耀勳 RF 羅國龍 CF 2 林智平 3B 陳鏞基 3B 3 王柏融 LF 高國慶 1B 4 林泓育 C 劉芙豪 RF 5 朱育賢 1B 蘇智傑 DH 6 陳俊秀 DH 鄭鎧文 LF 7 鍾承祐 CF 郭峻偉 C 8 林承飛 SS 黃恩賜 SS 9 郭修延 2B 廖文揚 先發投手 王溢正