中職》兄弟洋投留下艾迪頓 明一軍初先發

831大限將至，中信兄弟留下新洋投艾迪頓，明天一軍初先發。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕在831洋將大限前，中信兄弟終於做好決定，今天賽前登錄艾迪頓，也確定割捨肯恩。兄弟教頭吳復連表示，明天會讓艾迪頓先發，要看一下他在一軍的表現。

「洋投已經確定了，我們會留下艾迪頓。」吳總表示昨天賽後已和領隊楊培宏討論，決定捨棄肯恩，但也強調肯恩明年仍有繼續為兄弟效力的機會。肯恩在25日先發4局就狂失8分，當時就被認為有可能會領到機會。

艾迪頓確定留下後，他和伍鐸、耐森就成為兄弟留下的3名洋投。艾迪頓之前只在二軍出賽一場，20日對義大二軍先發4局失2分，明天則首次在一軍亮相。艾迪頓來台後每天都有看比賽，他認為中職有很多好打者，也已經準備好了。

至於義大之前就已表示會留用羅力、力猛和藍斯佛3名洋投，獅隊也不換，留用現有的布魯斯、達斯汀和戴倫。