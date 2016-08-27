中職》410萬簽約金加盟 陳仕朋想投出身價

陳仕朋。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕身為義大第二順位選進的左投，18歲的陳仕朋以簽約金410萬元加盟，他感謝球團開出這麼好的條件，也希望能用實力證明身價，期待能像大聯盟偶像左投普萊斯一樣有霸氣。

義大本週宣布和9名新人的合約，第2輪的陳仕朋和第7輪選進的劉家愷今天也向球隊報到。至於第一指名的外野手申皓瑋和第3指名的內野手李宗賢，總教練葉君璋表示，他們應該都是明天報到。

由於陳仕朋和申皓瑋都是高中應屆畢業生，葉總會給他們多一點時間調適。陳仕朋也告訴自己慢慢來、不急，打好基礎比較重要，但他感謝球團給自己的肯定，也表示在之前合約未談妥時也不會心急，就全交給經紀人處理。

背號選擇「81」，陳仕朋表示家人都叫他「朋仔」，覺得背號的發音跟外號很接近，加上可以選擇的背號不多，他就挑了這個。

雖然陳仕朋不急著上一軍，但他有個小遺憾，因為他最想對決陳金鋒，但「台灣鋒砲」今年球季結束後就要退休，可能無法讓陳仕朋如願。