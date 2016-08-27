中職》首對同隊父子檔 劉家愷不緊張

劉榮華、劉家愷成為中職首對同隊父子檔。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕今天向義大報到，22歲的外野手劉家愷很快就融入球隊，但並非因為他有個在義大擔任首席教練的父親劉榮華，而是他認為這就是個氣氛很好的球隊。

成為中職第一對同隊的父子檔，劉家愷露出虎牙笑說，「以前看漫畫就有看到父子同隊，大聯盟也有小葛瑞菲父子檔。」但劉家愷和父親同隊不會緊張，也沒有壓力，他說以前在西苑時，父親就擔任過教練，已經習慣這種感覺，不會彆扭。

劉家愷是義大第7順位挑中的球員，他以150萬簽約金、月薪6萬加盟，也有機會今年就上一軍。「其實進入職棒舞台，不能說還要再調整一下，而是要把自己準備好，我也會把握機會。」

有趣的是，在訪問結束後，劉榮華受邀和兒子合照，兩人都露出神似的笑容，而劉榮華也笑說，「這是我生涯第一次當配角！」