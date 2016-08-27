中職》逾一週未登板 陳禹勳練投當實戰
2016/08/27 18:19
桃猿後援投手陳禹勳。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊後援投手陳禹勳，3.46防禦率堪稱聯盟今年成績最頂尖的後援投手之一，今賽前面對統一獅隊連續17局無失分，再5局平隊史紀錄，近期猿隊比賽常遇下雨，超過一週未比賽，陳禹勳自認影響不大。
陳禹勳說，最近十幾天都有練投，比賽中也都要有所準備，練投時會模擬實戰配球，雖然還是和實戰感覺不同，但大致上影響不大。
談到對統一獅連續局數無失分紀錄，陳禹勳坦言開季其實就有一場被獅隊打爆，開季時對另2隊表現也不佳，後來聽取捕手林泓育建議，把會投的球種全部拿出來用，不單只是直球搭配指叉球，收到不錯效果。
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