角力正妹陳玟陵陪看電影 粉絲喊「再戰2020東京奧運」

陳玟陵受邀出席《進擊的摔角男孩》放映會。（可樂電影提供）

〔記者石毓琪／綜合報導〕奧運角力國手陳玟陵今天受邀參加電影《進擊的摔角男孩》放映會，受到熱烈歡迎的她也大方分享訓練過程，並獲得現場粉絲大力支持，希望她再戰2020東京奧運。

陳玟陵今天出席《進擊的摔角男孩》名人看電影活動，故事為描述一群土耳其男孩自小接受摔角訓練的紀錄電影，讓這位角力正妹感同身受憶起訓練的經歷，直呼「這完全是我的真實故事」，「這是一部充滿熱血、青春，並將摔角運動忠實呈現出來的好片，真的非常推薦大家到戲院支持。」

陳玟陵辛苦備戰里約奧運，不料此次出征卻因右肩脫臼出局，只能淚灑賽場。即使奧運無緣晉級，陳玟陵不因此挫敗，並決定繼續努力，分享訓練過程，也獲得現場粉絲支持，期盼她能再戰2020東京奧運。陳玟陵還特別加碼，發下承諾粉絲團達五萬人便舉行「拋摔見面會」。