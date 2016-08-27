排球》「夢想的角落」台師大首映 球員加碼爆料趣事

「夢想的角落」紀錄片在台灣師大舉行首映會。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕排球紀錄片「夢想的角落」今天在台灣師大舉行首映會，現場擠進近百名球迷，現役排球國家隊包括黃培閎、劉鴻敏、劉鴻杰、吳宗軒、張良皓、許美中等人都將蒞臨，開心地與粉絲互動，另外加碼爆料球場趣事。

「飛躍羚羊」紀政女士也出席，不僅親身力挺這段感動的排球故事，也希望能給予球員們更多鼓勵。

「飛躍羚羊」紀政給每位球員愛的抱抱。（記者卓佳萍攝）

觀看完紀錄片後，開放球迷與球員互動的提問時間，有球迷好奇世界聯賽最後得知闖進四強的那一刻，球員們正在做什麼事，許美中被推派為代表回答。

許美中爆料，大家來他房間約好要熬夜看比賽，結果幾乎都睡著了，最後得知因他隊贏球，台灣得利晉四，取得門票，所有人才從半睡半醒中驚醒，「黃金左手」吳宗軒一向酷酷的省話一哥，他表示，當下自己激動得放聲大叫。

「夢想的角落」紀錄片出品人徐元春在首映會致詞時一度哽咽，她表示，很多球員努力的畫面都在她腦海中，也因為這是最後一場首映會，她特別有感觸，希望這支紀錄片成功留下這群球員的青春印記。

排球國家代表隊員在首映會後彼此爆料趣事。（記者卓佳萍攝）