NBA》遭爆嫉妒隊友大約 「牆哥」回嗆：錢不是全部

沃爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕日前巫師後衛沃爾（John Wall）遭爆和隊友畢爾（Bradley Beal）不合，原因是嫉妒隊友畢爾拿到頂薪合約，將沃爾擠下球隊最高薪寶座，還在訪問中喊話要畢爾能真的發揮符合薪水的實力，引來輿論評論與壓力。

沃爾今於推特張貼影片回應，希望掃去甚囂塵上的各種傳聞和批評。影片中他表示「我只需要維持好自己在球場上的表現，自然而然就會有金錢上的回報。錢不是我打籃球的全部。」沃爾也表示，他在乎的是如何讓自己和球隊變得更好，而不是其他人的薪水。

對於畢爾的合約，沃爾強調他並不感到生氣，而是為隊友開心，不過也說「畢爾就是剛好搭上了薪水水漲船高的時機，我沒辦法控制。」

沃爾在2013年和巫師隊簽下5年8000萬美金（約25億台幣）的合約，直到上個月畢爾拿到5年1.28億美金（約40億台幣）的頂薪合約前，都還穩坐球隊薪水排名冠軍寶座。