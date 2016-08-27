中職》靠媽媽「滴雞精」補身體 潘萣翔首轟獻媽媽

〔記者倪婉君／新北報導〕靠媽媽親手做的「滴雞精」補身體，中信兄弟內野手潘萣翔今天轟出中職生涯首發全壘打，也要將這顆值得紀念的首轟球獻給媽媽。

加盟兄弟第2年，潘萣翔今天1局下從義大先發投手林政賢手中轟出中外野陽春砲，也是終場兄弟9：4贏球的勝利打點。「其實我沒有刻意追求全壘打，只是想把球打好。」潘萣翔說。

潘萣翔今年在一軍出賽34場，8月起有較多先發機會，他說，「其實上半季自己的身體狀況也不好，可能是去年得登革熱之後，身體也沒有顧好吧。」

由於兄弟二軍基地在屏東，家在高雄的潘萣翔之前常回家，也利用時間調養身體，他說媽媽會去買雞回來做滴雞精給他補身體，「這是很費工的事情，很謝謝媽媽。」

7月底升上一軍後，潘萣翔就沒有喝滴雞精，他說，「因為沒有人會幫我做了，那種和市面上買的不一樣。」他很謝謝媽媽幫自己打的「底」，希望之後也能持續打出好表現。

潘萣翔擊出生涯首轟獻給媽媽。（記者王藝菘攝）