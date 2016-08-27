排球》身體微恙 「台灣隊長」陳建禎放棄旅歐機會
2016/08/27 21:38
紀政給球員愛的抱抱，圖為她與陳建禎擁抱。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕排球「台灣隊長」陳建禎上一季在對岸打拚，加盟福建男排隊，成為台灣排球西進第一人，今年暑假則獲得旅歐機會，但他今日透露，因為身體微恙，忍痛推掉難得機會。
陳建禎表示，原本預計下週就要出發，前往土耳其附近的賽普勒斯，預計簽約的球隊曾參加歐洲冠軍盃，「因為最近生病，只好放棄這個機會，覺得非常可惜，一直想去歐洲闖一闖。」
至於疾病名稱，陳建禎不方便透露，他表示，病情獲得控制，只是怕出國，醫生怕萬一有突發狀況，比較不好處理，現階段把目標放在9月亞洲盃與10月世界俱樂部男排錦標賽，下一季可望效力何方，他表示，可能會是台灣或中國，目前還不確定。
今年27歲的陳建禎，即將步入選手生涯最後階段，他表示，2018年亞運可能是他生涯最後一戰，「到時候也快30歲了，想自我規劃退役後的生活。」
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