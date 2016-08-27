中職》進帳生涯首轟 郭峻偉要將紀念球送球迷
2016/08/27 21:45
〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊郭峻偉昨進帳生涯首轟，單場三安、4打點幫助球隊16:9擊敗Lamigo桃猿隊。郭峻偉說，首轟球拿了回來，預計將會送給球迷。
郭峻偉認為，紀念球和紀錄屬於球迷，所以球拿回來之後，他預計在自己的粉絲團舉辦抽獎把球送出去。郭峻偉還說，最近和陣中前輩高國慶、高志綱對賭，只要自己打安打，兩位前輩就得請喝咖啡，連同今晚全壘打在內，他笑說咖啡要喝不完了。
郭峻偉敲出生涯首轟，紀念球想送球迷。（記者方賓照攝）
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