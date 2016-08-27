籃球》天王盃三對三鬥牛 吸引破千人前來搶冠

2016天王盃三對三籃球鬥牛賽。（主辦提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕知名運動用品通路摩曼頓及一亨共同舉辦的「2016天王盃三對三籃球鬥牛賽」今在板橋第二運動場舉行北區賽事，首創在賽後進行跨區域各組冠軍進行最後一場「天王山之戰」。

賽事概念如同NBA東、西部冠軍球隊爭奪總冠軍，吸引超過400隊、1200名好手前來競逐。

摩曼頓總經理林世堂及一亨運動用品總經理林幟宸一致表示，摩曼頓與一亨近來積極深耕台灣運動環境，除提供便利及優質服務，為鼓勵大眾多加運動，今年首度於北高兩地舉辦三對三籃球賽，本活動也是第一次有運動經銷商舉辦大規模跨區域比賽，看到現場所有隊伍認真比賽投入的神情非常開心，期待來年有更多人投入天王盃的比賽。

活動邀請SBL金酒總教練楊哲宜、林力仁、台啤新秀黃聰翰、李愷諺等現場與球迷進行投籃小遊戲並分享訓練心得。同時，回憶起以前組隊打過大大小小的三對三比賽，勉勵現場球迷享受比賽、展現球技之餘也能夠收起火氣，透過輕鬆愉快的互動讓現場緊張的賽事緩和不少。

SBL球員金酒射手林力仁（左一）、台啤新星黃聰翰（右一）、李愷諺（右二）與金酒教練楊哲宜（左）。（主辦提供）

金酒射手林力仁還上場親自示範投籃要領、並挑戰24秒罰球線投籃，在觀眾的加油聲中，創下今日最高的13顆球。他說：「總教練教練跟其他參賽者都在看，不能漏氣！」

雖然新北午後下了場陣雨讓比賽一度暫停，但仍澆不熄各路好手爭奪「天王」名號的熱情，各組南部冠軍隊伍也都帶上親友團一同到場共襄盛舉。

首屆摩曼頓及一亨共同舉辦的「2016天王盃三對三籃球鬥牛賽」除創造不少話題外，更會持續推廣籃球運動，為喜愛運動的朋友帶來更好的服務及商品，永續為國人運動與健康生活而努力。

天王級準星！SBL金門酒廠射手林力仁挑戰24秒罰球線投籃，創下今日最高的『13顆障礙』。（主辦提供）

2016天王盃三對三籃球鬥牛賽。（主辦提供）