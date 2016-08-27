桌球》台灣小將金神勇 明力拚冠軍留寶島

林昀儒與黃建都雙打晉級4強。（桌協提供）

〔記者林岳甫／新北報導〕2016年台北青少年桌球公開賽，今在新莊體育館繼續熱戰，台灣在18歲組男單、男雙、女雙與15歲組的女雙都在準決賽強佔3席次，明日準備挑戰把冠軍留在寶島的重要任務。

準備升大學的黃建都今年最後一次打青少年賽事，8強以4：1拍落團體賽冠軍隊友馮翊新；「神童」林昀儒雖碰上1：2落後頹勢，但後面連趕3局，以4：2打敗日本加山裕，明日將與黃建都來場台灣內戰。

立志在本屆取得18歲、15歲兩組后冠的日本「左手萌妹」長崎美柚，在8強碰上台灣小將李恩綺，雖然李恩綺先馳得點，也曾以2：1領先，但14歲就世界排名93名的長崎並非省油的燈，最後也連下3局，以4：2晉級準決賽。

日本萌妹長崎美柚。（資料照，桌協提供）

18歲組男雙賽事林昀儒與黃建都合拍，明日準決賽將碰上馮翊新／黎昕陽；女雙郭家妘／吳憶樺將對上簡彤娟／黃炫淳，雙打賽台灣在18歲組都確定有人馬可以殺進男、女準決賽。

另外，明早10點15歲男單、女單將進行8強賽，台灣小將們可望在殺入準決賽，一同肩負起搶冠任務。

男生18歲單打

林昀儒（台灣）VS黃建都（台灣）

蔡睿峰（台灣）VS趙大成（南韓）

女生18歲單打

蘇珮綾（台灣）VS蘇慧音（香港）

吳憶樺（台灣）VS長崎美柚（日本）

男生18歲雙打

馮翊新／黎昕陽（台灣）VS黃建都／林昀儒（台灣）

賴啟鑑／林煥勳（台灣）VS出雲卓斗／髙見真己（日本）

女生18歲雙打

郭家妘／吳憶樺（台灣）VS簡彤娟／黃炫淳（台灣）

周欣儀／梁榆婕（台灣）VS蘇慧音／麥子詠（香港）

男生15歲雙打

戴茗葦／黃弘州（台灣）VS馬昆廷／馮耀恩（新加坡）

黃珍夏／鄭珹元（南韓）VS傑恩／薩哈（印度）

女生15歲雙打

陳慈瑄／顏嘉萱（台灣）VS黃芊柔／李嘉宜（香港）

陳郁芝／許巧欣（台灣）VS蔡豐恩／周庭宇（台灣）