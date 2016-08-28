謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍

〔中央社〕WTA新海芬女網賽雙打決賽，莊佳容和搭檔班達蓮柯今天以5比7、4比6敗給蜜爾莎和尼庫勒斯古，獲得亞軍，也讓謝淑薇的祝福成了泡影。

里約奧運網球退賽風波中的2位女將謝淑薇和莊佳容，日前在世界女子職業網球協會（WTA）新海芬女網賽雙打8強狹路相逢，莊佳容獲勝後，謝淑薇也祝福莊佳容一舉拿下冠軍。

而莊佳容和烏克蘭女將班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）攜手一路殺進決賽，今天激戰90分鐘左右，仍不敵第2種子、印度的蜜爾莎（Sania Mirza）和羅馬尼亞選手尼庫勒斯古（Monica Niculescu）。