謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
2016/08/28 03:44
〔中央社〕WTA新海芬女網賽雙打決賽，莊佳容和搭檔班達蓮柯今天以5比7、4比6敗給蜜爾莎和尼庫勒斯古，獲得亞軍，也讓謝淑薇的祝福成了泡影。
里約奧運網球退賽風波中的2位女將謝淑薇和莊佳容，日前在世界女子職業網球協會（WTA）新海芬女網賽雙打8強狹路相逢，莊佳容獲勝後，謝淑薇也祝福莊佳容一舉拿下冠軍。
而莊佳容和烏克蘭女將班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）攜手一路殺進決賽，今天激戰90分鐘左右，仍不敵第2種子、印度的蜜爾莎（Sania Mirza）和羅馬尼亞選手尼庫勒斯古（Monica Niculescu）。
推薦新聞
-
籃球》天王盃三對三鬥牛 吸引破千人前來搶冠2016/08/27 21:55
-
排球》身體微恙 「台灣隊長」陳建禎放棄旅歐機會2016/08/27 21:38
-
NBA》遭爆嫉妒隊友大約 「牆哥」回嗆：錢不是全部2016/08/27 21:36
-
排球》「夢想的角落」台師大首映 球員加碼爆料趣事2016/08/27 19:42
-
中職》一軍首安也是三壘打 潘彥廷生涯首戰2打點進帳2016/08/27 19:27