MLB Live》皇家王牌達菲落難 王建民有望登板

2016/08/28 08:46

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

皇家

0

 2 0 0 2 4 1

紅襪

 2 2 0 1 5 7 0

第四局

紅襪佩卓亞適時安打，再攻1分。

第二局

2下，紅襪布雷德利（Jackie Bradley Jr.）、佩卓亞（Dustin Pedroia）接連2支適時二壘打，再攻超前2分。

2上，皇家裴瑞茲轟出陽春砲，追回1分，隨後艾斯柯巴再敲適時二壘打，追平比分。

第一局

紅襪柏格茲（Xander Bogaerts）轟出2分砲，先馳得點。

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