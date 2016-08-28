MLB Live》皇家王牌達菲落難 王建民有望登板
2016/08/28 08:46
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第四局
紅襪佩卓亞適時安打，再攻1分。
第二局
2下，紅襪布雷德利（Jackie Bradley Jr.）、佩卓亞（Dustin Pedroia）接連2支適時二壘打，再攻超前2分。
2上，皇家裴瑞茲轟出陽春砲，追回1分，隨後艾斯柯巴再敲適時二壘打，追平比分。
第一局
紅襪柏格茲（Xander Bogaerts）轟出2分砲，先馳得點。
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