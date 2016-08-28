MLB Live》皇家王牌達菲落難 王建民有望登板

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 皇家 0 2 0 0 2 4 1 紅襪 2 2 0 1 5 7 0

第四局

紅襪佩卓亞適時安打，再攻1分。

第二局

2下，紅襪布雷德利（Jackie Bradley Jr.）、佩卓亞（Dustin Pedroia）接連2支適時二壘打，再攻超前2分。

2上，皇家裴瑞茲轟出陽春砲，追回1分，隨後艾斯柯巴再敲適時二壘打，追平比分。

第一局

紅襪柏格茲（Xander Bogaerts）轟出2分砲，先馳得點。