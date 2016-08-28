奧運拳擊飽受批評 吳經國：2020大改變

吳經國。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆奧運拳擊項目出現多次裁判爭議、飽受質疑，國際拳擊總會（AIBA）主席吳經國承諾，2020年的東京奧運的規則將有大改變，預計增為5回合、5名裁判，計分皆公開，還要令男選手「脫掉背心頭盔、赤裸上身」，與職業比賽標準一致。

吳經國說，「我們認為現有的3回合太短了，或許增加為5回合，每回合打3分鐘，然後有5位裁判給分，分數皆為採計並公開。」

此次奧運最大爭議之一出現在男子雛量56公斤級複賽，作為頭號種子的愛爾蘭拳手Michael Conlan在3回合比賽中打得對手頭破血流，最終卻輸掉比賽，令選手與拳迷的不滿，Conlan甚至在賽後質疑AIBA收賄，引發各界關注。

為了改變「操弄、舞弊」的負面評價，吳經國打算令規則更為完善、透明，讓奧運比賽與職業接軌，「今後男女選手皆不帶頭盔，女選手量級增為5個，我想經過改變後，2020年奧運會非常刺激，應該會有許多職業選手參賽。」