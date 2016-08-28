奧運打「黑拳」！愛爾蘭2選手涉賭

愛爾蘭選手Michael O’Reilly。（取自Getty Images）

〔體育中心／綜合報導〕2016巴西里約奧運閉幕不久，驚傳2名愛爾蘭選手在奧運期間涉賭打「黑拳」，經奧委會證實消息後，目前正積極展開調查、討論懲處。

根據《愛爾蘭時報》報導，愛爾蘭奧委會（OIC）表示：「有2名選手於7月24至8月24期間，參與不正當的賭博行為、涉及比賽內容。」由於尚待釐清，相關協會噤若寒蟬，不願透露拳手姓名。

事實上，愛爾蘭選手涉賭已非首例，2012年倫敦奧運期間，帆船項目的選手Peter O'Leary被爆出08年京奧時，在比賽前下注，在1：12的賠率下，押自己的對手獲勝，共贏得3600歐元（約12.7萬新台幣）。

值得一提的是，相關規定由國際奧運倫理委員會裁斷，若選手涉及的賭博並無直接影響比賽結果，很可能僅會收到警告，而非禁賽或罰款處理。