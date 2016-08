MLB》洋基菜鳥又轟了 23場11轟史上最快

Your browser does not support iframes.

〔記者龔乃玠/綜合報導〕洋基菜鳥捕手桑契斯(Gary Sanchez)驚奇之路尚未結束,他今天對金鶯再敲出全壘打,生涯前23場就敲11轟,大聯盟史上最快,洋基終場以13:5擊敗金鶯。

桑契斯在第4局砲轟金鶯先發邦迪(Dylan Bundy),今天3打數1安打,外帶2保送,賽後打擊率高達0.400(80打數32安打)、上壘率0.467、長打率0.900。

「我沒辦法解釋這個現象,」23歲、多明尼加籍的桑契斯透過翻譯表示,「我做的例行工作就跟在小聯盟的一樣,然後現在得到非常好的結果,就這樣。」

桑契斯23場11轟,史上最快。(法新社)

桑契斯去年曾出賽2場,今年也在5月14日短暫亮相,直到8月4日再升上大聯盟,他把握機會展示火力,單月轟出11發全壘打,成為自從2007年釀酒人布朗(Ryan Braun)後、單月轟出最多全壘打的新秀。

此外,桑契斯在23場比賽貢獻21打點,追平松井秀喜第二多的隊史紀錄,僅次於迪馬喬(Joe DiMaggio)的25打點。「很高興我的名字能出現在這些名將附近,」桑契斯表示,「這感覺真好。」

