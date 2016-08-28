MLB》洋基菜鳥又轟了 23場11轟史上最快
2016/08/28 07:52
〔記者龔乃玠／綜合報導〕洋基菜鳥捕手桑契斯（Gary Sanchez）驚奇之路尚未結束，他今天對金鶯再敲出全壘打，生涯前23場就敲11轟，大聯盟史上最快，洋基終場以13：5擊敗金鶯。
桑契斯在第4局砲轟金鶯先發邦迪（Dylan Bundy），今天3打數1安打，外帶2保送，賽後打擊率高達0.400（80打數32安打）、上壘率0.467、長打率0.900。
「我沒辦法解釋這個現象，」23歲、多明尼加籍的桑契斯透過翻譯表示，「我做的例行工作就跟在小聯盟的一樣，然後現在得到非常好的結果，就這樣。」
桑契斯23場11轟，史上最快。（法新社）
桑契斯去年曾出賽2場，今年也在5月14日短暫亮相，直到8月4日再升上大聯盟，他把握機會展示火力，單月轟出11發全壘打，成為自從2007年釀酒人布朗（Ryan Braun）後、單月轟出最多全壘打的新秀。
此外，桑契斯在23場比賽貢獻21打點，追平松井秀喜第二多的隊史紀錄，僅次於迪馬喬（Joe DiMaggio）的25打點。「很高興我的名字能出現在這些名將附近，」桑契斯表示，「這感覺真好。」
桑契斯23場11轟，史上最快。（法新社）
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