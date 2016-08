MLB》主審拉弓 哈波怒砸頭盔遭驅逐

Your browser does not support iframes.

〔記者林柏辰/綜合報導〕國民強打哈波(Bryce Harper)今日延長賽10局遭三振,對主審好球袋極為不滿的他立刻轉身怒吼並砸頭盔,遭驅逐出場。

哈波不滿主審判決。(美聯社)

哈波今日4支1有1分打點,10局下半哈波率先上場打擊,2好2壞時麥基(Jake McGee)一記95英哩(約153公里)外角速球,讓他站著不動吞三振,哈波立刻轉身向主審溫特斯(Mike Winters)抗議,並怒砸頭盔。

這是哈波本季第2次遭驅逐,生涯第8次;洛磯最後在11局上攻下5分,9:4擊敗國民。

哈波對於第5球的判決不滿。(取自大聯盟官網)