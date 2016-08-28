MLB》主審拉弓 哈波怒砸頭盔遭驅逐

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〔記者林柏辰／綜合報導〕國民強打哈波（Bryce Harper）今日延長賽10局遭三振，對主審好球袋極為不滿的他立刻轉身怒吼並砸頭盔，遭驅逐出場。

哈波不滿主審判決。（美聯社）

哈波今日4支1有1分打點，10局下半哈波率先上場打擊，2好2壞時麥基（Jake McGee）一記95英哩（約153公里）外角速球，讓他站著不動吞三振，哈波立刻轉身向主審溫特斯（Mike Winters）抗議，並怒砸頭盔。

這是哈波本季第2次遭驅逐，生涯第8次；洛磯最後在11局上攻下5分，9：4擊敗國民。

哈波對於第5球的判決不滿。（取自大聯盟官網）