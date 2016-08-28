中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊陽耀勳上月在全壘打大賽殺進決賽，證明自己非凡的長打實力。然而，他昨天對統一獅轟出一發超神奇的全壘打，讓不少網友直呼「太唬爛」。

2局下，統一獅先發廖文揚一記速球吊高，連捕手都得站起來接，結果真的吸引陽耀勳出棒，他用力一碰，本以為是個高飛球接殺，沒想到球越飛越遠，最後竟然出了左外野大牆外，這發不可思議的全壘打讓桃猿休息室都笑了。

不少網友熱議這發超神奇全壘打，紛紛直呼「有夠扯」，「這球你跟我說沒問題，我還真不信」、「陽的打擊框不知道有多大」、「彈力球歡樂聯盟」、「現場看真的覺得超扯的」、「這只有天使葛雷諾才會打HR」、「看了十幾年棒球真的沒看過這種的，超猛」