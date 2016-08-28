MLB》皇家王牌最慘一役 王建民登板後援
2016/08/28 09:15
皇家王牌達菲崩盤。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕皇家隊旅美投手王建民今在6局下、2：7落後登板，本季第2度對上紅襪隊，同樣是本季第37場出賽。
賽前暫居美聯防禦率王的皇家王牌達菲（Danny Duffy），日前還被預測賽揚獎大熱門，未料今天才先發5局就被轟出3發全壘打，狂失7分，繳出本季最慘一役，防禦率暴漲至3.01。
王建民本季曾在5月19日出賽面對紅襪，後援1.1局沒被敲安、無失分，還送出1次三振。建仔本季出賽36場，防禦率4.47。
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