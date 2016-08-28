MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾

王建民。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊旅美投手王建民登板戰紅襪，總計後援3局失掉1分，最後以變相8上8下收尾，最快球速94.1英里（約151.4公里），防禦率下修4.38，可惜終場皇家以3：8輸球。

皇家今推派王牌達菲（Danny Duffy）先發，未料今天才先發5局就被轟出3發全壘打，狂失7分，繳出本季最慘一役，並於6局下由王建民接手到比賽結束。

6局下，建仔開場以5球保送希爾（Aaron Hill），但隨即以91.4英里伸卡K掉布雷德利（Jackie Bradley Jr.），可惜仍被佩卓亞（Dustin Pedroia）、柏格茲（Xander Bogaerts）連續敲安，失掉1分。

不過，建仔面對天敵「老爹」歐提茲，成功讓他擊出滾地球出局，再讓此役曾開轟的貝茲滾球出局，將傷害降到最小。

7局下，王建民續投，再讓拉米瑞茲（Hanley Ramirez）、萊昂（Sandy Leon）滾球出局，連續4個出局都靠滾地球，最後楊恩（Chris Young）飛球出局，飆出三上三下。

皇家在6、7局都沒得分，王建民8局下繼續投，二度面對希爾以滾球出局收尾，但隨後被布雷德利敲安，所幸王建民讓佩卓亞擊出雙殺打出局，變相三上三下，漂亮收尾。

王建民總計投44球（28好球），後援3局，被敲3安，1保送1三振，失掉1分，防禦率下修4.38。