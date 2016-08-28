網球》納達爾坦言手腕未癒 嘆四天王逐漸老去

納達爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美網開打在即，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）日前受訪坦承左腕傷勢未癒，擔憂無法完全發揮實力。

納達爾說，「我需要點時間比賽確認手腕不再疼痛，以戰養戰恢復自信心，現在仍不是最佳狀況。我想復原情形已好很多了，可以開始用正常的正手拍擊球。」

蠻牛積傷已久，今年因傷被迫退出最熟悉的法網，休息兩個半月帶傷出征里約，為國奪下一面男雙金牌，男單則是四強止步。

談起困擾良久的傷情，納達爾感嘆歲月催人老，「四大天王慢慢變老，統治網壇的景象不會一直持續...我受傷了，費德爾（Roger Federer）今年也不順遂...」

曾14度贏得大滿貫，納達爾即使傷病纏身，仍保持鬥爭心，「我內心仍渴望競爭，恨不得趕快比賽！」納達爾生涯共贏過2次美網冠軍。