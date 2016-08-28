MLB》建仔伸卡強壓 佩卓亞中斷連11安紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪球星佩卓亞（Dustin Pedroia）今天本來有望追平連12打數敲安的大聯盟紀錄，可惜8局下面對王建民擊出雙殺打，無緣締造歷史。

佩卓亞賽前連7打數安打，此役前3打數都從皇家王牌達菲擊出安打，6局下再從建仔擊出安打，成為紅襪隊史第一位在芬威球場連3場都有4安表現的球員。

連續11打數安打的佩卓亞，8局下再面對王建民，原本有機會挑戰連12打數安打的大聯盟紀錄，結果第一球就擊出雙殺打，無緣締造歷史。

根據紀錄顯示，連12安紀錄分別由3名球員共同擁有，分別是1952年Walt Dropo、1938年Pinky Higgins與1902年Johnny Kling。