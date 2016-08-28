NBA》心願已了 威廉斯考慮掛球鞋
2016/08/28 11:05
威廉斯考慮退休。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今年騎士完成驚天逆轉，風光拿下隊史首冠，根據報導，「帶刀侍衛」威廉斯（Mo Williams）心願已了，坦言考慮高掛球鞋退役。
威廉斯因膝傷所困，無法進入輪值名單，下季亦是合約的最後一年，威廉斯表示，若真的選擇退役，希望能進入教練團執教。
根據NBA規定，若騎士球團在8月31日前裁掉威廉斯，屆時將可使用延長條款支付薪水，藉此可減少下季豪華稅。
上季威廉斯出賽18.2分鐘，場均可貢獻8.2分、2.4助攻，皆為新秀年後的最低。威廉斯生涯致今共效力7支球隊，場均為13.2分、2.8籃板、4.9助攻。
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