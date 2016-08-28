不滿黑人遭濫殺 NFL四分衛拒絕起立唱國歌

舊金山49人四分衛卡佩尼克。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕槍枝氾濫與黑人無端遭殺害已成為美國近年來最頭痛的問題。對此，美式足球聯盟NFL舊金山49人隊四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick），拒絕在賽前演奏國歌時起立，藉此對黑人遭濫殺的現象表達抗議，但這樣的舉動也引來正反兩方的論辯。

卡佩尼克在演奏國歌時仍坐在場邊，表達對國內種族歧視的不滿。（圖片擷取自《每日郵報》）

事情發生在美國時間週五，舊金山49人對戰綠灣包裝工的季前熱身賽中，卡佩尼克在賽前國歌演奏時，一個人坐在場邊未起身示意，這樣的舉動在外界看來實屬大不敬。

卡佩尼克解釋，「我不會起身對一個黑人或其他有色人種遭到壓迫的國家表達尊重」。他強調，人權議題的重要性遠遠大於美式足球。「街上到處都有屍體，但人們應該要遠離這些謀殺事件才對。」

由於外界對此事看法不一，舊金山49人決定力挺卡佩尼克，NFL發言人則表示，球員被鼓勵要在演奏國歌時起身示意，但這並沒有強制性。