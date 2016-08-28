MLB》差點被讓渡 王建民起死回生

王建民。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕王建民在8月初表現不理想，曾被皇家媒體被點名是DFA（指定讓渡）候選人，出賽機會更是少之又少，但他在近4場比賽回穩，近9局僅失掉2分，重新獲得皇家信任。

王建民曾在7月26日至8月4日期間大失血，出賽3場狂失8分，當時被《堪薩斯星報》點名可能遭指定讓渡，就在皇家8月戰績狂飆時，王建民一度遭到冷凍，超過一週的賽程中，全隊25人只有他沒出賽，地位岌岌可危。

然而，建仔在8月20日對雙城出賽2場無失分，僅被敲1安，中止連續4場失分的窘境，也重拾皇家隊的信心，8月25日僅落後3分的情況，皇家竟在第7局就派上王建民，而非最後一局或延長賽，讓不少台灣球迷感到驚訝。

王建民沒有辜負教練團的期待，那場比賽再度回報2局無失分，最後與隊友一同率領皇家牛棚締造連44局無失分紀錄，大聯盟50年來最長，直到昨天才因彼得（Peter Moylan）失分被打破。

即便紀錄沒了，王建民今天表現依然搶眼，王牌達菲前5局失掉7分退場後，建仔再度提前於6局上班，雖然首局遭遇亂流掉1分，但最終以變相8上8下吃完所有局數，幫牛棚立下大功。

王建民最近4場出賽，總計9局僅僅失掉2分，被敲8安打，飆出4次三振，防禦率從4.89下修至4.38。