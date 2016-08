MLB》趕1個不夠 老虎單場4人遭驅逐出場

老虎今日共有4人遭驅逐出場。(美聯社)

〔記者林柏辰/綜合報導〕今日老虎在主場面對天使,主審卻十分不給面子,一共驅逐了4位老虎教練與球員,讓克邁利卡公園(Comerica Park)噓聲四起,終場老虎以2:3惜敗給天使。

本場比賽的主審艾佛瑞特(Mike Everitt)好球判定較為寬鬆,讓老虎球員十分不滿,3局下卡布雷拉(Miguel Cabrera)被三振後唸唸有詞,下一棒的V.馬丁尼茲(Victor Martinez)對主審的第1個好球也不滿意,轉頭向主審抱怨後隨即遭驅逐出場,他氣得在休息室仍破口大罵。

不過這只是起頭,5局下金斯勒(Ian Kinsler)遭三振後,打擊教練喬伊那(Wally Joyner)在休息室對著艾佛瑞特怒吼遭驅逐,他與總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)走進場與主審爭辯,隨後阿斯瑪斯也被驅逐出場。

沒想到驅逐大賽尚未結束,下個半局J.D.馬丁尼茲(J.D. Martinez)被三振後也對艾佛瑞特抱怨,成為第4個被驅逐出場的老虎球員,主場球迷高舉雙手不敢置信,並飽以滿場噓聲伺候,仍無法改變這個判決;老虎隊終場1分輸球。

