MLB》趕1個不夠 老虎單場4人遭驅逐出場

老虎今日共有4人遭驅逐出場。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕今日老虎在主場面對天使，主審卻十分不給面子，一共驅逐了4位老虎教練與球員，讓克邁利卡公園（Comerica Park）噓聲四起，終場老虎以2：3惜敗給天使。

本場比賽的主審艾佛瑞特（Mike Everitt）好球判定較為寬鬆，讓老虎球員十分不滿，3局下卡布雷拉（Miguel Cabrera）被三振後唸唸有詞，下一棒的V.馬丁尼茲（Victor Martinez）對主審的第1個好球也不滿意，轉頭向主審抱怨後隨即遭驅逐出場，他氣得在休息室仍破口大罵。

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不過這只是起頭，5局下金斯勒（Ian Kinsler）遭三振後，打擊教練喬伊那（Wally Joyner）在休息室對著艾佛瑞特怒吼遭驅逐，他與總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）走進場與主審爭辯，隨後阿斯瑪斯也被驅逐出場。

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沒想到驅逐大賽尚未結束，下個半局J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）被三振後也對艾佛瑞特抱怨，成為第4個被驅逐出場的老虎球員，主場球迷高舉雙手不敢置信，並飽以滿場噓聲伺候，仍無法改變這個判決；老虎隊終場1分輸球。

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