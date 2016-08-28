美網明晚開打 謝淑薇打頭陣強碰莊佳容搭檔

謝淑薇（右）、莊佳容（左）過去是雙打搭檔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽台灣時間明晚約11時開打，率先登場的謝淑薇無巧不巧，首輪就強碰先前紐黑文女雙8強才贏她們的莊佳容搭檔、來自烏克蘭的邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko ），謝若能復仇晉級，女單64強則得遭遇里約奧運金牌、波多黎各32種子普格（Monica Puig）對上中國鄭賽賽的勝方，可說硬仗連連。

30歲的謝淑薇，睽違3年重返美網女單會內舞台，首輪排在法拉盛公園第8球場第4場次，預估台灣時間週二上午6時出賽。目前邦達蓮珂暫居全球女單58席，稍優於78名的謝淑薇，2006年芭達雅交手也直落2贏球，小薇得把握機會討回顏面，大滿貫舞台找同樣30歲的非種子老冤家雪恥。

過去謝淑薇4度美網女單會內出擊，最佳戰績為2008、13年2度開胡打進64強。至於「寶島一哥」盧彥勳男單首戰克羅埃西亞21種子、身高211公分「大卡」卡洛維奇（Ivo Karlovic）的賽程，並未排進美網首日。