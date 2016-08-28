MLB》建仔重返芬威球場 紅襪球迷好驚訝

王建民今在芬威球場投球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕相隔1157天，王建民再度站上芬威球場投手丘，不少紅襪球迷看到建仔熱身時，驚訝地在推特發文表示，「王建民還在大聯盟？」

王建民前次在芬威球場出賽是2013年6月28日，當時他僅先發1.2局就失掉7分退場，今天他成功雪恥，後援本季最多的3局，僅僅失掉1分，甚至還中斷紅襪球星佩卓亞（Dustin Pedroia）的連11打數安打紀錄，無緣追平超過半世紀的大聯盟紀錄。

對王建民並不陌生的紅襪球迷，紛紛在推特發文表達驚嘆。美國網友「Todd」說，「王建民在芬威球場熱身，現在是2016年了」；另一名網友「Andrew Legendtendi」說，「王建民還在？？？？？？」

網友「Mike Giudici」說，「完全不相信我還在看王建民投球…」；網友「Sully Baseball」表示，「這是同一個王建民嗎？還是另外一個王建民？」；網友「Kate （Wilson） Grijns」表示，「我很驚訝王建民又回到我的人生了。」