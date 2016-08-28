MLB》連11安紀錄被建仔中斷 佩卓亞這樣說…
2016/08/28 12:52
〔體育中心／綜合報導〕紅襪球星佩卓亞（Dustin Pedroia）完成連續11打數安打，差1安就能追平大聯盟紀錄，但最後面對皇家隊旅美投手王建民擊出雙殺打，紀錄嘎然而止，不過紅襪最終仍以8：3贏球。
根據紀錄顯示，連12安的大聯盟紀錄分別由3名球員共同擁有，分別是1952年德羅珀（Walt Dropo）、1938年希金斯（Pinky Higgins）與1902年克林（Johnny Kling）。
佩卓亞賽後表示，「我真的沒有想過這個。只想要贏下比賽。現在是球季尾聲了…我沒有太多時間喘息然後鼓勵我自己。我們想的都是如何贏球。」
不過，此役奪勝的紅襪先發普萊斯（David Price）認為，「無論何時，當你的名字被拿來跟黑白照片的人相提並論，這都是非常特別的事情。」普萊斯認為，佩卓亞是個很特別的隊友，競爭力強，每個人都很珍惜他為球隊帶來的東西。
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