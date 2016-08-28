中職》陽耀勳超扯全壘打 美球迷、大聯盟官網熱議

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊陽耀勳昨天對統一獅轟出一發超神奇的反方向全壘打，不僅讓台灣網友直呼「太唬爛」，更吸引大聯盟官網「Cut4」的目光，在官網報導這發極為不尋常的全壘打。

大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）標題寫道「這個台灣球員將與眼睛同高的球轟成反方向全壘打」，內文寫道這球本來應該是很難打的球，但Lamigo桃猿的陽耀勳不但碰到球，而且還送出左外野大牆外。

陽耀勳的誇張全壘打也被貼上美國論壇「reddit」，美國網友同樣熱烈討論，「這在大聯盟有發生過嗎？」、「新功夫熊貓」。還有洋基球迷說，「這球讓我懷疑台灣是否使用灌水球，看完重播鏡頭的最後角度，這似乎不可能這樣隨便一揮就有這麼大的力量。」

陽耀勳的全壘打紅到大聯盟官網。（取自CUT）