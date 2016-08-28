NBA》君無戲言？詹皇輸牌不認帳（影音）
2016/08/28 13:47
〔體育中心／綜合報導〕距離NBA開季還有2個月的時間，「皇帝」詹姆斯（LeBron James）享受所剩無多的最後假期，與好友「船長」保羅（Chris Paul）在酒吧暢玩UNO牌。
詹姆斯對UNO卡牌愛不釋手，拍下玩牌過程分享給球迷，面對鏡頭直呼自己是：「我是UNO之王！」
有趣的是，船長一點也不同意詹姆斯自封為王，在旁邊不停地念著：「這傢伙明明輸了兩次還賴帳！」畫面令人莞爾。
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