MLB》被王建民2球解決 老爹氣到折斷球棒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕王建民今天對紅襪後援3局失掉1分，表現不俗。他唯一掉分的第6局，一度被攻占一三壘有人，但建仔連續解決雙重砲歐提茲（David Ortiz）、貝茲（Mookie Betts），漂亮地將失分壓在1分，成為此役最大關鍵。

難能可貴的是，王建民有辦法解決他最大天敵之一的「老爹」歐提茲，過去他跟老爹交手38打數，被敲出所有打者最多的16安，對戰被打擊率高達0.421。這場比賽，建仔只花兩顆球就能讓老爹滾球出局，甚至沒辦法送回三壘跑者。

場邊攝影也捕捉歐提茲在一三壘有人無功而返後，將球棒狠狠用頭折斷，似乎相當懊惱沒能從建仔手中打回保險分。

歐提茲在一三壘有人無功而返，氣到折斷球棒。（今日美國）